Legea care ii obliga pe soferii romani sa foloseasca luminile de intalnire sau luminile pentru circulatia diurna in timpul zilei, pe toate categoriile de drumuri publice, nu doar pe drumuyri nationale sau autostrazi, a fost promulgata.Potrivit prevederilor unui proiect legislativ adoptat de Parlament, prin votul final in Camera Deputatilor, soferii vor avea obligatia de a folosi in timpul zilei luminile de intalnire sau luminile pentru circulatia diurna pe toate categoriile de drumuri publice, ... citeste toata stirea