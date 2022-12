Atentionare transmisa de politisti soferilor: Conduceti cu girja!

Avand in vedere atentionarea meteorologica emisa de Administratia Nationala de Meteorologie, Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Vaslui a atentionat conducatorii auto in privinta pericolelor care pot aparea pe drumurile publice."Avand in vedere atentionarea meteorologica COD GALBEN (temporar precipitatii mixte, care vor depune polei) emisa de Administratia Nationala de Meteorologie, valabila pentru perioada 6 decembrie 2022, ora 09:00 - 6 decembrie 2022, ora 11:00, pentru zonele : ... citeste toata stirea