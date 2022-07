Atlet din Barlad, locul I la concursul "Legendele Nemirei"

Atletul Dinu Bunu, in varsta de 52 de ani, din Barlad, a reusit sa obtina medalia de aur in cursa de 14 kilometri, desfasurata in cadrul concursului de alergare montana "Legendele Nemirei", organizata in week-end, in Slanic Moldova, judetul Bacau.Cea de-a cincea editie a competitiei sportive a avut loc sambata, 2 iulie, la start reunind cateva sute de atleti din intreaga tara. Concursul a avut doua probe ce s-au adresat alergatorilor de toate varstele si derulate pe distante diferite (maraton ... citeste toata stirea