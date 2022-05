Atlet din Barlad, locul I la "Maratonul Nisipului"

In acest week-end, atletul Dinu Bunu, in varsta de 52 de ani, din Barlad, a reusit sa alerge pe distanta de 10,5 kilometri in putin peste 40 de minute, clasandu-se pe primul loc la categoria sa de varsta. Performanta a fost atinsa la "Maratonul Nisipului", organizata pe plaja Neversea din Constanta.Pe 21 mai, Asociatia Sportiva "Sanasport" Constanta a organizat impreuna cu Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta cea de-a VII-a editie a "Maratonului Nisipului". Este vorba despre o ... citeste toata stirea