Atleta CSS Barlad, calificata la al doilea campionat mondial de mars in doar trei luni!

Premiera in atletismul barladean! Dupa performanta reusita in februarie, cand s-a calificat la Campionatul Mondial de Mars din Oman, in week-end, atleta Sorana Esutu (19 ani), legitimata la Clubul Sportiv Scolar (CSS) Barlad, a "recidivat": a obtinut calificarea la cel de-al doilea campionat mondial in numai trei luni. Astfel, gratie baremului indeplinit la competitia "Patras Race Walking Festival" din Grecia, proba de 10 kilometri mars, sportiva va reprezenta Romania la Campionatul Mondial U20 ... citeste toata stirea