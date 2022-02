Atleta CSS Barlad, titlu national la Campionatul National de Mars

Atleta Sorana Esutu, legitimata la CSS Barlad, este noua campioana nationala in proba de 10.000 metri mars la categoria U20. Performanta a fost reusita in week-end, la Campionatul National de Mars, de la Timisoara.Municipiul Timisoara a gazduit duminica, 13 februarie, editia de iarna a Campionatului National de Mars, desfasurat in jurul Stadionului "Dan Paltinisanu". Competitia a fost organizata pe mai multe distante si s-a adresat mai multor categorii de varsta, in speta Seniorilor (distanta ... citeste toata stirea