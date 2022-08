Atleta din Vaslui, aur si argint la "Athletics Unlimited Games", in Polonia

Atleta Laura Antoche (13 ani), legitimata la LPS Vaslui si CSM Vaslui, a facut parte din delegatia Romaniei care a participat la Erasmus+ "Athletics Unlimited Games", ce s-a desfasurat in perioada 11 - 15 august, in Cracovia (Polonia). Vasluianca este inclusa in categoria Copii 1 (nascuti in 2009), la finele competitiei sportive imbogatindu-si palmaresul cu doua medalii."Aur si argint pentru atleta Laura Antoche, la *Athletics Unlimited Games*, de la Cracovia, Polonia, unde a fost insotita de ... citeste toata stirea