Atleta Stefania Cristea-Buhus, argint la Campionatul National Scolar

Singura atleta legitimata la Clubul Sportiv Scolar (CSS) Barlad care a participat, in week-end, la Campionatul National Scolar, de la Bucuresti, a obtinut rezultate excelente, reusind sa urce pe podium. Este vorba despre Stefania-Paula Cristea-Buhus, in varsta de 19 ani, din comuna Perieni, inclusa in categoria U20 (Juniori 1) si specializata in ultimii ani pe proba de aruncare a sulitei.Antrenata de profesorul Lucian Bolgar, dar neinsotita de acesta la campionat (intrucat se afla in ... citeste toata stirea