Atletele CSM Vaslui, aur si bronz la Campionatul National U18

Prezente la etapa finala a Campionatului National in Aer Liber U18, trei dintre sportivele legitimate la CSM Vaslui si LPS Vaslui au reusit sa-si imbogateasca palmaresul cu o medalie de aur si trei de bronz. Performanta a fost reusita in week-end-ul 22-23 iunie, pe Stadionul "Iolanda Balas Soter" din Bucuresti.Astfel, titlul de campioana nationala si medalia de aur au fost castigate de sportiva Andreea Vodute (15 ani), in proba de 5.000 metri, cu timpul de 19:04,83 (19 minute, 4 secunde si 83 ... citește toată știrea