Atletii Dragos Nastasa si Flavius Cazacu vor reprezenta CSS Barlad la Campionatul Balcanic de Sala U20

Pentru al doilea an consecutiv, atletul Dragos Nastasa, legitimat la CSS Barlad si pregatit de profesorul Lucian Bolgar, se numara printre sportivii romani care vor reprezenta tara la Campionatul Balcanic de Sala U20, gazduit in primul week-end din februarie, de Bulgaria. Flavius Cazacu, sportiv care, in 2024, a participat la Campionatul Balcanic U18 din Slovenia, este calificat, de asemenea la competitia regionala din Bulgaria.Inceput de sezon competitional 2025 cu o veste foarte buna pentru ... citește toată știrea