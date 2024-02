Dragos Nastasa, sportivul CSS Barlad care, duminica, a concurat in cadrul Campionatului Balcanic de Sala U20 din Serbia a reprezentat cu onoare Romania: a reusit sa cucereasca medalia de aur si titlul balcanic in proba de 400 de metri, depasindu-si totodata si recordul personal.Rezultat extraordinar obtinut duminica, 4 februarie, la editia din acest an a Campionatului Balcanic de Sala pentru Juniori 1 (Balkan Athletics U20 Indoor Championships) din Serbia, de catre sportivul legitimat la ... citeste toata stirea