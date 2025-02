Atletul Dragos Nastasa si antrenorul Lucian Bolgar, premiati la Gala "Premiile Atletismului Romanesc"

Gratie rezultatelor exceptionale obtinute in cursul sezonului competitional 2024, doi reprezentanti ai Clubului Sportiv Scolar (CSS) Barlad au fost premiati in cadrul Galei "Premiile Atletismului Romanesc".Evenimentul a fost organizat de Federatia Romana de Atletism (FRA) si a avut loc sambata, 22 februarie, in Sala de Atletism "Ioan Soter" din Bucuresti, in deschiderea Campionatului National de Sala pentru Seniori si Tineret.Astfel, CSS Barlad a fost reprezentat de atletul Dragos Ionut ... citește toată știrea