Atletul Flavius Cazacu va alerga pentru Romania la Campionatul Balcanic U18 din Slovenia

Gratie rezultatului excelent obtinut in proba de 400 de metri la Campionatul National in Aer Liber U18, desfasurat luna trecuta, la Bucuresti, atletul Flavius Cazacu, legitimat la CSS Barlad, se numara printre sportivii romani care vor reprezenta tara la Campionatul Balcanic U18, gazduit in week-end, de Slovenia.O noua veste foarte buna pentru colectivul de antrenori si sportivi ai sectiei de Atletism din cadrul Clubului Sportiv Scolar (CSS) Barlad! Atletul Flavius Iustin Cazacu (16 ani), ... citește toată știrea