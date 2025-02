Au inceput lucrarile de extindere a retelei de canalizare din comuna Vinderei

Chiar daca suntem in plina iarna, faptul ca temperaturile au fost destul de ridicate au permis constructorilor sa demareze lucrarile la proiectul "Extindere sistem de canalizare in comuna Vinderei", finantat prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny".Anuntul a fost facut, in week-end, chiar de catre primarul Ionut Ghiur, care i-a anuntat pe cetatenii comunei ca, in prima faza, lucrarile se desfasoara in localitatea Vinderei, dar urmeaza ca, in perioada viitoare, sa continue cu ... citește toată știrea