In lupta politica pe care trebuie sa o duca organizatia locala a Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR) din Barlad mizeaza pe legatura puternica cu oamenii.Echipa AUR Barlad a fost, astazi, alaturi de Organizatia locala AUR Tutova, in cadrul actiunii "Hai in AUR" .Cu eforturi comune, construim o punte spre schimbare si progres. "Intr-un moment in care interesul cetatenilor pentru politica poate fi uneori fluctuant, AUR Barlad a reusit sa creeze o legatura puternica cu oamenii", spune liderul ... citeste toata stirea