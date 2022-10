"Aur" pentru judetul Vaslui la rata somajului

Daca rata somajului ar fi o competitie nationala, judetul Vaslui ar fi un concurent de succes. Dupa doar cateva luni in care a cazut din fruntea clasamentului, judetul nostru a revenit pe locul intai, cu o rata a somajului de 6,53%, mult peste locul doi: Teleorman, cu 5,84%.Intr-o competitie nationala a ratei somajului judetul Vaslui ocupa de peste trei decenii numai locuri fruntase. Cel mai mult s-a aflat in fruntea clasamentelor, pana in urma cu cativa ani, cand a inceput sa piarda primul ... citeste toata stirea