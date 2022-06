AUR si USR isi dau mana la Vaslui, impotriva "Securitatii"

Lucru foarte rar, proiectele de legi care ar urma sa acorde puteri sporite serviciilor de informatii, initiate de liberali si aflate acum in discutie in Parlament, sunt subietul in care USR si AUR se intalnesc si isi dau mana: in opozitia fata de acestea. Daca liderul USR Vaslui, Mihai Botez, spune ca se urmareste militarizarea societatii, deputatul AUR Raisa Enachi sustine ca legile "ne arunca direct intr-o democratie cu epoleti".Politicienii vasluieni de la USR si AUR au pareri comune, cum ... citeste toata stirea