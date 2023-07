Un microbuz cu calatori a luat foc in mers, duminica noaptea, pe raza localitatii Simila, comuna Zorleni, in urma incidentului nefiind inregistrate victime, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui.La fata locului, reprezentanti ai Detasamentului Barlad din cadrul ISU Vaslui au intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma si o ambulanta SMURD tip B2."In momentul izbucnirii incendiului, in microbuzul aflat in mers se aflau opt persoane, ... citeste toata stirea