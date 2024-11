Autocamion cuprins de flacari in mers. A ars in proportie de peste 80%

Un autocamion care se deplasa pe DN24, intre localitatile Solesti si Miclesti, transportand lemne pentru foc si balast, a fost cuprins de flacari in mers. Soferul a oprit si a sarit din autovehicul. Pana la sosirea pompierilor, autocamionul a ars in proportie de peste 80%.Pompierii militari vasluieni au intervenit, in sambata dupa-amiaza, cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un autocamion care se deplasa pe DN24, intre localitatile ... citește toată știrea