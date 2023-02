Autocisterna cu 26 de tone de motorina, rasturnata la Valea Grecului

Pompierii huseni au intervenit noaptea trecuta la un accident rutier petrecut in Valea Grecului, comuna Duda Epureni, unde o autocisterna cu 26 de tone s-a rasturnat pe marginea drumului. Soferul a fost dus la Urgente.Pompierii huseni intervenit noaptea trecuta, dupa orele 22.00, cu cinci autospeciale, o ambulanta SMURD tip B2 si echipaje specializate pentru a asigura masuri PSI nesecare in aceste situatii, pentru a asigura zona, a evalua si a acorda prim-ajutor in urma producerii unui ... citeste toata stirea