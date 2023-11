La inceputul acestei luni au patruns intr-o locuinta in Germania de unde au furat bunuri in valoare de peste 30.000 de euro. Luni, politistii vasluieni au facut patru perchezitii domiciliare descoperind si ridicand toate bunurile furate. In aceeasi zi cei doi au fost retinuti pentru 24 de ore, a doua zi judecatorii huseni luand masura arestarii preventive pentru 30 de zile.Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Vaslui si ai Sectiei 4 Politie Rurala Husi au retinut doi barbati, de 30 ... citeste toata stirea