Asa cum a anuntat in urma cu o saptamana, prefectul Daniel Onofrei impreuna cu reprezentanti ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) si Directiei de Sanatate Publica (DSP) au demarat controalele in scoli inaintea inceperii noului an scolar. Scopul verificarilor este evaluarea pregatirii unitatilor de invatamant pentru a primi elevii pe data de 11 septembrie. Joi, 17 august, a fost avuta in vedere comuna Pungesti, mai exact Scoala Primara ... citeste toata stirea