Inainte cu numai o luna de editia din acest an a campaniei "Let's do it, Romania!", cel mai mare proiect de educare si responsabilizare a cetatenilor din tara, organizatorii la nivel judetean ii invita pe cetatenii din toate localitatile sa se alature actiunii.Daca, in urma cu o luna, pe lista celor inscrisi figurau 36 de primarii si unitati de invatamant cu 4.041 de voluntari, acum, numarul acestora a crescut la 42 de primarii si unitati de invatamant cu un total de 4.801 voluntari. Actiunea ... citeste toata stirea