Autoritatile locale, apeluri repetate catre vasluieni: Nu dati foc miristilor!

Dupa producerea mai multor incendii in judet avand drept cauza arderea vegetatiei uscate, autoritatile locale isi intensifica apelurile catre vasluieni sa nu mai dea foc miristilor. Aceste apeluri le amintesc atat despre faptul ca este ilegal si sanctionat de lege, dar mai ales ca aceste incendii, scaptate de sub control, afecteaza mediul, duc la pierderi materiale si chiar de vieti omenesti."Avand in vedere ca in ultima perioada a fost inregistrat un numar ingrijorator de incendii provocate ... citeste toata stirea