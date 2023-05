Agentia pentru Protectia Mediului Vaslui le reaminteste vasluienilor, mai ales autoritatilor administratiei publice locale si autoritatilor publice, ca au obligatia legala de a curata terenurile de planta invaziva numita "ambrozie", numita in termeni populari si "iarba parloagelor" sau "iarba de paragina"."Ambrozia este o planta anuala, perena, prezenta in gradini, in culturile de cereale si de floarea-soarelui, respectiv in zonele lasate in paragina cum sunt cele de pe marginea drumurilor si ... citeste toata stirea