Potrivit unei situatii privind consumul de substante psihoactive intocmite de reprezentantii DSP Vaslui pentru prima jumatate a anului, numarul pacientilor evaluati si tratati in spitalele din judet a crescut simtitor fata de aceeasi perioada an a anului 2022. Concret, intre ianuarie - iulie 2023, in spitalele din Barlad, Vaslui si Husi au fost tratati 595 de consumatori de alcool si 10 consumatori de droguri ilegale de risc, in crestere fata de ianuarie - iulie 2022, cand au fost luati in ... citeste toata stirea