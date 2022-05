Autoturism de lux furat din Italia, oprit din drumul catre Republica Moldova

Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au depistat la controlul de frontiera si indisponibilizat pentru continuarea cercetarilor un autoturism marca Lexus, care figureaza in bazele de date ca fiind furat din Italia.In ziua de 10 mai, in jurul orei 10.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita - I.T.P.F. Iasi, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control necesare trecerii frontierei, pentru a iesi din tara, un barbat cu cetatenie romana si Republica ... citeste toata stirea