Autoturism de lux, semnalat in urma cu o zi ca fiind furat, descoperit la Albita

In data de 3 mai, in jurul orei 23.50, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita - I.T.P.F. Iasi, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, pentru a iesi din tara, un barbat cu dubla cetatenie - romana si Republica Moldova, in varsta de 31 de ani, care conducea un autoturism marca Mercedes Benz GLA 180, inmatriculat in Germania.Existand suspiciuni cu privire la situatia juridica a autoturismului, politistii de frontiera au efectuat verificari suplimentare, ocazie cu care au ... citeste toata stirea