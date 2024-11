Autoturism radiat din circulatie recent, oprit la Albita

Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontirei Albita cerceteaza un barbat cu cetatenie romana si Republica Moldova care a fost depistat in trafic conducand un autoturism neimatriculat.Pe 19 noiembrie, in jurul orei 09.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, un barbat cu cetatenie romana si Republica Moldova, de 37 de ani, conducand un autoturism, cu numar de inmatriculare specific Norvegiei."La controlul ... citește toată știrea