In data de 19 aprilie, in jurul orei 02.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita-I.T.P.F. Iasi, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, pentru a iesi din tara, un barbat din R. Moldova, in varsta de 41 de ani, care conducea un autovehicul marca Mercedes Sprinter, cu numar de inmatriculare romanesc.Existand suspiciuni cu privire la autenticitatea dovezilor ... citeste toata stirea