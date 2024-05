Autovehicul cu numere false de inmatriculare, descoperit in trafic

Politistii de frontiera de la Vama Albita cerceeaza un barbat cu cetatenie Republica Moldova care voia sa intre in tara cu un autovehicul cu numere false de inmatriculare.Pe 09 mai, in jurul orei 00.10, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita, s-a prezentat pentru a intra in tara un cetatean al Republicii Moldova, de 24 de ani, conducand un autovehicul marca Mercedes-Benz, ce avea aplicate placute inmatriculare specifice Romaniei.La controlul de frontiera, existand suspiciuni cu privire la ... citește toată știrea