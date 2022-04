Avocatul Poporului - BT Iasi reia, in mai, audientele in judetul Vaslui

Joia viitoare, reprezentantii institutiei Avocatul Poporului Biroul Teritorial Iasi, vor fi prezenti in Vaslui, pentru a acorda audiente cetatenilor si pentru a primi petitii. Audientele se vor acorda in prima zi de joi a fiecarei luni a anului 2022.Activitatea se va desfasura la sediul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Vaslui, din str. Stefan cel Mare, la parterul blocului 316, incepand cu ora 10.00, in spatiul pus la dispozitie.Important de subliniat este faptul ca acordarea ... citeste toata stirea