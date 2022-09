"Azi absent - Maine delicvent. Responsabilizeaza-te!". Campanie de informare a politistilor adresata liceenilor

In perioada septembrie 2022 - martie 2023, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, impreuna cu jandarmii Inspectoratului de Jandarmi Judetean Vaslui, cu sprijinul Inspectoratului Scolar Judetean Vaslui, vor derula activitati de informare si educativ-preventive, in unitatile de invatamant din judetul Vaslui, sub sloganul "AZI ABSENT - MAINE DELINCVENT. RESPONSABILIZEAZA-TE! ""Asigurarea unui mediu scolar sigur, protejat de diferitele forme de manifestare a criminalitatii, este o ... citeste toata stirea