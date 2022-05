Baietelul de un an a murit inecat! Parintii sunt socati si suspicioneaza un omor!

Disparitia baietelului Nicolas Chirica, de un an si doua luni, care a fost gasit mort in seara de duminica, 1 mai, la cateva sute de metri distanta de casa, in albia unui parau, ramane in continuare un mister. Medicii legisti au efectuat necropsia si au concluzionat ca micul Nicolas a murit inecat in paraul unde a fost gasit. Mama baietelului este inca in stare de soc, ea fiind dusa de primarul din Fruntiseni la o familie, cu tot ce ceilalti trei copii, pentru a se linisti si a putea sa isi ... citeste toata stirea