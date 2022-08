Balciu traditional revine la Negresti

In perioada 12-15 august negrestenii se pot bucura de balciul traditional, care revine in orasul lor, fara restrictii sanitare.Balciul traditional va reveni in orasul Negresti, la finalul acestei saptamani, in orasul Negresti. Balciul se va desfasura in perioada 12-15 august, pe strada 1 Decembrie (langa Sala de Sport)."Balciul de acest an se va desfasura fara restrictii sanitare si va functiona dupa urmatorul program: vineri, 12 august: 16:00 - 23:00; sambata, 13 august: 16:00 - 23:00; ... citeste toata stirea