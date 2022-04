Bani de la Consiliul Judetean pentru comune, pentru a-si incheia proiectele

In proportie de 90%, banii pe care Consiliul Judetean intentioneaza sa-i aloce din fondurile proprii pentru doua orase si 40 de comune in sedinta de joi, 21 aprilie 2022, sunt destinati achitarii cofinantarii unor proiecte finantate din fonduri europene si/sau nationale care au fost finalizate si nu pot fi receptionate pentru ca sunt imposibilitatea de a achita cota de cofinantare. In total, este vorba despre suma de 11,7 milioane lei, din care Barlad si Husi vor primi cate 500 de mii lei, cele ... citeste toata stirea