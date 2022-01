Bani europeni pentru retele de apa si canalizare in Husi si sase comune invecinate

In cativa ani, locuitorii din municipiul Husi si din comunele Dimitrie Cantemir, Duda-Epureni, Lunca Banului, Stanilesti, Hoceni si Padureni se vor bucura de conditii mai bune de trai, dupa ce retelele de apa si canalizare vor fi extinse si reabilitate. Investitia are o valoare de peste 107 milioane de lei fara TVA si este finantata cu fonduri UE.Pe data de 13 ianuarie, Aquavas SA Vaslui, in calitate de autoritate contractanta, a publicat pe SICAP, noul portal pentru licitatiile online, ... citeste toata stirea