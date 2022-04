Barbat batut in reprize, de doi agresori diferiti

Politistii Sectiei 8 Politie Rurala Iana, din cadrul Politiei Municipiului Barlad, au documentat si probat activitatea infractionala a doi barbati, in varsta de 22, respectiv 33 de ani, ambii din comuna Puiesti, banuiti de comiterea infractiunilor de lovire sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice.In urma cercetarilor efectuate, politistii au stabilit faptul ca, in data de 28 martie 2022, la ora 20:08, persoana vatamata, un barbat in varsta de 39 de ani, din localitatea ... citeste toata stirea