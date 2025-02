Barbat condamnat la inchisoare dupa ce a sunat inutil la 112 de aproape o mie de ori

Un barbat, in varsta de 50 de ani, din Vaslui, a fost condamnat dupa ce a sunat la 112 de nu mai putin de 935 de ori in decurs de patru luni. A anuntat si dispecerul ca are in plan sa omoare un politist.Totul a inceput cand individul a sunat la 112, declarand ca intentioneaza sa-l omoare pe seful de post dintr-o comuna din apropierea municipiului Husi. Suparat ca politistul ar fi spart un geam in timpul unei interventii pentru punerea in aplicare a unui mandat de arestare preventiva, barbatul ... citește toată știrea