Un barbat de 61 de ani din comuna Ciocani a fost prins de politisti in timp ce facea autostopul pe strada Traian din Vaslui, chiar in ziua in care Judecatoria Brasov a emis un mandat de executare a pedepsei pe numele sau.Barbatul, cautat pentru a executa o pedeapsa cu inchisoarea pentru comiterea infractiunii de furt, ar fi putut scapa de oamenii legii daca nu manifesta un comportament cel putin ciudat in incercarea de a opri masinile."La data de 28 noiembrie 2023, ora 14.10, politistii ... citeste toata stirea