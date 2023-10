Un barbat a fost gasit decedat, miercuri, pe marginea drumului national DN 24. In urma cercetarilor, politistii au stabilit ca barbatul de 72 de ani ar fi fost lovit cu masina de un sofer din Bucuresti care a fugit de la locul producerii accidentului."In urma primelor cercetari efectuate a fost stabilita identitatea persoanei decedate, aceasta fiind un barbat, in varsta de 72 de ani, din comuna Muntenii de Jos. Acesta s-ar fi deplasat, in calitate de pieton si ar fi fost acrosat de un ... citeste toata stirea