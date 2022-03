Barbat din Ibanesti, la un pas sa arda de viu intr-un incendiu de vegetatie

Detasamentul de pompieri Barlad a intervenit, ieri, cu doua autospeciale de stingere cu apa, o ambulanta SMURD tip B2 (EPA) si echipaje specializate pentru limitarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la vegetatia uscata din localitatea Manzati, comuna Ibanesti. Incendiul se manifesta cu violenta pe o suprafata intinsa, existand pericolul de propagare inclusiv in zona in care sunt locuinte. La sosirea echipajelor de interventie, a fost gasit un barbat in varsta de aproximativ 55 ani care ... citeste toata stirea