Incident socant petrecut duminica in jurul orei pranzului, in incinta Gradinii Zoologice Barlad. Un barbat de circa 46 de ani, din Perieni, a fost atacat de un tigru pentru ca a ignorat panourile de avertizare in privinta apropierii de custile animalelor captive. Din fericire, viata nu i-a fost pusa in pericol, insa putin a lipsit ca vizitatorul Parcului Zoo sa devina pranzul salbaticiunii."Am fost solicitati sa intervenim in Barlad, la Gradina Zoologica, pentru un barbat cu plaga la membrul ... citeste toata stirea