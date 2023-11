Un barbat de 44 de ani din Stanilesti a suferit multiple arsuri pe corp si a fost preluat in stare grava de un echipaj medical al Serviciului de Ambulanta Judetean Vaslui, in urma unei explozii produse la locuinta sa."Sectia de pompieri Husi intervine cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma pentru asigurarea si supravegherea zonei, in urma producerii unei explozii intr-o locuinta din Stanilesti. La locul interventiei a fost deplasata si o ambulanta tip B apartinand SAJ Vaslui. ... citeste toata stirea