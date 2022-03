Barbat din Vaslui, arestat dupa ce a fost depistat baut la volan si cu dreptul de a conduce suspendat

Un barbat in varsta de 46 de ani, din comuna vasluiana Tatarani, a fost arestat preventiv dupa ce a fost prins in stare de ebrietate la volanul masinii si politistii au constatat in urma cercetarilor efectuate ca acesta avea dreptul de a conduce suspendat pentru alte doua fapte similare, transmite Agerpres.Potrivit unui comunicat de presa transmis de reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, barbatul a fost prins, la inceputul lunii februarie, in timp ce conducea un ... citeste toata stirea