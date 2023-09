Un nou caz socheaza opinia publica din judetul Vaslui si din tara! Un barbat din orasul Murgeni a fost gasit mort, impuscat cu propria arma, in zona inimii! Politistii efectueaza cercetari, dar se pare ca omul s-a sinucis chiar in locuinta sa, situata la parterul unui bloc din oras."Am fost solicitati sa intervenim pentru un barbat de 51 de ani, in Murgeni, care este inconstient. Se pare ca a fost impuscat cu propria arma. A fost trimisa o ambulanta B2 a Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ, ... citeste toata stirea