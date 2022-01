Barlad: bugetul pe 2022, in crestere cu 10% fata de 2021!

Pentru functionarea serviciilor din cadrul Primariei, plata salariilor bugetarilor si finantarea investitiilor din acest an, Barladul va dispune de un buget estimat la aproape 180 milioane de lei. Comparativ cu 2021, cand bugetul aprobat la finele lui aprilie a fost de peste 162,5 milioane de lei, acum va creste cu 10,23%.Pentru prima data in ultimii ani, proiectul de buget al Barladului a fost postat in dezbatere publica pe site-ul si la avizierul Primariei Barlad inca de la jumatatea lunii ... citeste toata stirea