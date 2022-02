Barlad: copiii intre 6-10 ani, invitati la atelierul de pictura "ROGVAIV"

Incepand de miercurea viitoare, o data pe saptamana, Galeria de Arta "N. N. Tonitza" gazduieste atelierul de pictura "ROGVAIV", adresat copiilor cu varste cuprinse intre 6-10 ani. Artistii in devenire vor fi initiati in tehnica picturii pe sticla, lemn si panza.Reprezentantii Primariei Barlad au anuntat ca, incepand din 9 februarie, in fiecare zi de miercuri, cu incepere de la ora 14.00, la Galeria de Arta "N. N. Tonitza" Barlad se va organiza, in premiera, atelierul de pictura "ROGVAIV". ... citeste toata stirea