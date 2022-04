Barlad: Doar trei medici de familie vaccineaza anti COVID-19

Odata cu sistarea activitatii, incepand de astazi, a singurului centru de vaccinare ramas functional in Barlad, persoanele din oras care doresc sa se imunizeze cu prima, a doua sau a treia doza de ser anti COVID-19 o pot face doar prin intermediul celor trei medici de familie care au incheiat contract cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate (CJAS) Vaslui in acest sens. In plus, cei imunizati cu schema completa, dar care nu si-au ridicat inca voucherele oferite de stat trebuie sa mearga la ... citeste toata stirea