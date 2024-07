Barlad: evenimentul "Cariere in miscare", un succes

Prima editie a evenimentului "Cariere in miscare", bursa locurilor de munca la cererea pietei din Barlad, organizat de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Vaslui a fost un succes. Din cele 372 de persoane aflate in cautarea unui job ce au participat, 173 de persoane au fost selectate in vederea incadrarii.Cantina de Ajutor Social din Barlad a gazduit marti, 9 iulie, incepand cu ora 8.20, evenimentul "Cariere in miscare". Este vorba despre o bursa a locurilor de munca la ... citește toată știrea